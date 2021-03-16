بريطانيا تؤكد سلامة اللقاح بعد تعليق استخدام أسترازينكا في بعض الدول.. تفاصيل

بعد الانتشار العالمى للقاح استرازينكا فى غالبية الدول؛ أوقفت عدة دول استخدامه اللقاح بعد ظهور عدة تقارير فى بعض الدول تقول ان لقاح اكسفورد استازينكا يسبب جلطات فى الدم.





وبحسب تقرير عرضته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أكدت كلا من منظمتي "الصحة العالمية" و"الأدوية الأوروبية" أن الصلة بين اللقاح وجلطات الدم لم يتم تأكيدها حتى الآن.





ومن جهته، قال كيت مالتهاوس وزير الدولة بالحكومة البريطانية إن العلماء أكدوا ان الحالات التى سجلت فى اوروبا متوقعة بالنسبة لعدد السكان وانه أمرًا طبيعي.





واضاف مالتهاوس ان اللقاح تم تجربته واجراء الأبحاث اللازمة عليه قبل إقراره،مؤكدًا ان الشركة ملتزمة بمعايير عالية الجودة على مستوى العالم.





وحذر العلماء من تناول الأخبار حول ان اللقاح يتسبب فى جلطات بالدم لأن ذلك سيؤثر على إقبال المواطنين لتلقي هذا اللقاح.





وقال بول هانتر استاذ كلية نوريتش للطب، ان لقاح استرازينكا تعرض لحملة إعلامية سيئة خلال الاشهر الماضية وهذا جعل من الصعب إقناع الناس بتلقى اللقاح وبالتالي سيؤدى إلى تزايد اعداد الإصابات والوفيات.





وأكد رئيس فريق أبحاث جامعة اكسفورد،انه من المهم التحقيق فى بعض الاعراض الجانبية للقاح، مضيفا ان بيانات الملايين ممن تلقوا اللقاح تستبعد قضية التسبب فى تجلط الدم وحتى الأن لم تؤكد اى جهة بوجود صلة بين اللقاح وتجلط الدم.





ومن جهته قال وليام وارد باحث الشؤون الداخلية البريطانية، إن هناك من يريد إخفاء فشله بإلقاء اللوم على الأخرين فلم يثبت علميًا حتى الأن وجود إصابات تجلط فى الدم لمن تلقوا لقاحات استرازينكا ولكن الإعلام فى بعض الدول الأخرى يريد إلقاء اللوم على جهة معينة وهى "استرازينكا".





وتم تقديم أكثر من ١١ مليون جرعة فى بريطانيا حتى الأن من لقاح اكسفورد استرازينكا من دون تسجيل هيئة رقابة الأدوية أو حالات تجلط فى الدم.



