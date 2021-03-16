فيديو جراف| ياللي ملكيش كبير.. تراشق بالألفاظ بين أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

سيطرت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الخلافات بين شقيق ياسمين عبد العزيز "وائل"، وزوجها أحمد العوضى، والتى وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
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كانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه ياسمين عبد العزيز، وإلى جوارها زوجها الفنان أحمد العوضي.
مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ازمة وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز مع احمد العوضي من خلال الفيديوجراف التالي.