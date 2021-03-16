فيديو جراف| ياللي ملكيش كبير.. تراشق بالألفاظ بين أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

سيطرت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الخلافات بين شقيق ياسمين عبد العزيز "وائل"، وزوجها أحمد العوضى، والتى وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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كانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه ياسمين عبد العزيز، وإلى جوارها زوجها الفنان أحمد العوضي.



