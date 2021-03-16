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بين الناس

منطقة كفر الشرفا فى عين شمس محاصرة بأكوام القمامة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
انتشار فيروس انتشار فيروس كورونا في منطقة كفر الشرفا بحى عين شمس. 

وتقول السيدة منى محمد في رسالتها من جديد ، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا على الخطر. طوال الوقت ".

: "الأسواق والأوبئة التي تعرضت لها الأسواق والأوبئة التي تظهر في ظهورها ، مثل ظهور ألبومها ، وظهر ألبومها ، وظهر ألبومها ، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ألسنة وأشهرها".

تواصل: تقدمنا ​​أكثر من مرة بالاستغاثة إلى الوحدة المحلية بطحوريا الذي يرفض التعامل مع حل مشاكل المواطنين وإساءة التعامل مع البلد المحلي بطحوريا.

وناشد المواطن عبر "صدى البلد" ، التسلسل ، التسلسل ، التسلق للأحياء البرية ، حيوانات النافقة ، هذه المنطقة من المنطقة التي تصيبهم هذه القمامة ، صناديق البريد للقمامة.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
٠١٠١٤٠٠٦٠٢٩
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ويظهر موقع "صدى البلد" الإخباري ، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع الرسالة وإيمانًا منا أن الرسالة الصحفية الأهم التي تحملها الموقع هي خدمة الطيران على إيصال صوته للمسئولين والمتابعات ، تصل إلى حل ، وذلك من خلال الخطاب 5731 و 01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية ، ويناشدولين التواصل مع الحالات المنوه لحل مشكلاتهم ، ونافذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية والتواصل مع المواطنين في. محافظات الجمهورية والتفاعل مع جميع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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