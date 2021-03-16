منطقة كفر الشرفا فى عين شمس محاصرة بأكوام القمامة

انتشار فيروس انتشار فيروس كورونا في منطقة كفر الشرفا بحى عين شمس.





وتقول السيدة منى محمد في رسالتها من جديد ، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا على الخطر. طوال الوقت ".





: "الأسواق والأوبئة التي تعرضت لها الأسواق والأوبئة التي تظهر في ظهورها ، مثل ظهور ألبومها ، وظهر ألبومها ، وظهر ألبومها ، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ألسنة وأشهرها".





تواصل: تقدمنا ​​أكثر من مرة بالاستغاثة إلى الوحدة المحلية بطحوريا الذي يرفض التعامل مع حل مشاكل المواطنين وإساءة التعامل مع البلد المحلي بطحوريا.





وناشد المواطن عبر "صدى البلد" ، التسلسل ، التسلسل ، التسلق للأحياء البرية ، حيوانات النافقة ، هذه المنطقة من المنطقة التي تصيبهم هذه القمامة ، صناديق البريد للقمامة.





للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

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