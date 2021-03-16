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فيديو جراف

فيديوجراف| 7 قرارات للرئيس السيسي .. وبشرى سارة للموظفين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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منار شعبان
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

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وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 - 2022".

واصدر الرئيس السيسي خلال اجتماعه، 7 قرارات خاصة بالموظفين بالقطاع الحكومي والترقيات وأصحاب المعاشات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالموظفين  من خلال الفيديوجراف التالي.
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