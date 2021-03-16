السعودية تقيم أول مسابقة لـ القيادة الآمنة للسيدات

تسعى المملكة العربية السعودية منذ أن اتخذت قرارها التاريخي بالسماح بقيادة السيارات لأول مرة للمرة داخل المملكة ، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة السعودية لمشاركة المرأة في جميع نواحي هذا القطاع العالمي والهام.

ومن هذا المنطلق أعلنت شركة ميدقلف الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين التعاوني في المملكة، مسابقة القيادة الآمنة والخاصة بالسيدات تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي للمرأة .

وقالت شركة ميدقلف للتأمين، في بيان لها ، إنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقوم بتشجيع السيدات على القيادة الآمنة على الطرقات من خلال الالتزام بالأنظمة المرورية على الطرق، وسعيا منها لتشجيع المرأة إطلاقه مسابقة تحت شعار لتشاركينا قيادة المستقبل .

ودعت شركة ميدقلف، سيدات المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذه البادرة لتكون واحدة ضمن 8 سيدات سيتم تكريمهن ممن لم يقمن بأي حوادث مرورية على الطريق للفوز بهذه المسابقة.

وتطلق ميدقلف هذه المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتسنى المشاركة الأوسع للسيدات من خلال تمرير كاميرا الجوال على شريط الكود الخاص بالمسابقة ومتابعة المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه في 5 يونيو من عام 2018، استقبلت مراكز إصدار تراخيص القيادة في السعودية عشر نساء لإصدار وثائقهن، بعد عقود من المنع والجدل حول قيادة النساء للسيارات داخل المملكة .

وجاءت الفرصة لدانية عقيل ومشاعل العبيدان عندما بدأت المملكة في استضافة رالي داكار في يناير عام 2020، الذي كان فرصة لإعدادهما للتسابق باسم بلدهم.

وفي حين رأى الكثيرون حول العالم أن الخطوة تمثل إنجازا كبيرا في قضية بديهية، زاد شغف بعض السعوديات بكرسي القيادة لا لقضاء حاجات يومية كالذهاب للعمل أو التسوق، بل للمنافسة في سباقات السيارات باسم المملكة.