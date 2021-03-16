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أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين هالاند في منصب وزيرة الداخلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:42 ص
ديب هالاند
ديب هالاند
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شريف سيد
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تأكيد تعيين ديب هالاند، وزيرة للداخلية الامريكية، لتصبح أول وزيرة من السكان الأصليين تتولى هذا المنصب. 

وجاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتعيين هالاند في هذا المنصب، كتعيين رمزي لدعم السكان الأصليين، الذين تعرضوا للعنف من قبل وزارة الداخلية خلال معظم أوقات التاريخ. 

وتعد وزارة الداخلية الأمريكية هي المسئولة عن إدارة الأراضي في البلاد وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والموارد الطبيعية، وكذلك العلاقات بين الحكومة والقبائل الأمريكية الأصلية. 

وجاء تصديق الشيوخ لتصبح هالاند في منصبها الجديد، ولتؤكد على حق الشعوب الأصلية في العيش بسلام. 
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