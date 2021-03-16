وفاء عامر تروج للمسلسل الرمضاني لحم غزال

روجت الفنانة وفاء عامر للمسلسل الرمضاني الجديد لحم غزال ،والذي تظهر به ضيف شرف



ونشرت وفاء عامر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوستر المسلسل وعلقت عليه "‬‏‪انتظروني رمضان القادم في مسلسل لحم غزال كضيف شرف".



مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة

يذكر ان وفاء عامر شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور.