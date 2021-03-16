الشرنوبي يكشف سبب اعتقاد الجمهور بتكرار أدواره

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا ببرنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، عبر فضائية "الحياة".





وقال الفنان محمد الشرنوبي، إن الجمهور مبسوط بما يقدمه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا :" انا بحب أكون دايما واخد بالي من شغلي ومن أراء الجماهير"





وأشار إلي أن من حوله يقولون له دوما إن شخصيته بها عيب، موضحا:" عيبي انا مش بحب امدح نفسي وده الناس بتعلق عليا دايما".





وعن ما تردد بأن ادورها تشبه بعضها، قال الشرنوبي:"ممكن السبب اني فضلت محافظ علي شكلي فترة كبيرة لاني كنت بعمل البوم؛ لذلك لاحظ الجمهور تكرار أدواري، وهذا غير حقيقي، لان الامر متوقف علي قصة الشعر".





وشارك محمد الشرنوبى في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.