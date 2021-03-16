تقسيمة موسيماني .. ياسر ريان يكشف أسباب رحيل نجله أحمد عن الأهلي

قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن نجله احمد ياسر اتخذ القرار الصحيح بالرحيل عن القلعة الحمراء مطلع الموسم الجاري؛ لأنه لم يكن سعيدا داخل الفريق.





وقال ياسر، عبر قناة النهار من خلال برنامج أوضة اللبس مع ميدو: "نجلي أحمد لم يكن سعيدًا في الأهلي، وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح بالرحيل لأنه لم يكن له دور واضح داخل الفريق، واختار منظومة محترمة ويلعب بشكل مستمر وسجل عدة أهداف".





وأضاف: "نجلي كان يشعر أن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لن يعتمد عليه، وبالفعل استبعده من المباريات باستمرار، وحتى عندما أشركه كان لدقائق، عدا مباراة واحدة".





وتابع: "يكفي أن تقسيمة موسيماني كان بها 22 لاعبا ليس بينهم أحمد ريان، وعندما كان يدفع به في التقسيمة؛ أشركه مرة كظهير أيمن، ومرة أخرى كلاعب وسط مدافع، وهو ما أثار حزن نجلي".





وأشار إلى أن نجله كان الأنسب بالفعل لطريقة لعب موسيماني، وخاصة أن أسلوب أحمد ريان يختلف عن صلاح محسن الذي يتشابه بشكل كبير مع محمد شريف.