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أخبار العالم

أنا جاهزة للخدمة.. أول تعليق من هالاند على تأكيد تعيينها وزيرة للداخلية الأمريكية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:01 ص
ديب هالاند
ديب هالاند
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شريف سيد
علقت ديب هالاند، اليوم الثلاثاء، على تصويت مجلس الشيوخ بالموافقة على تعيينها في منصب وزيرة الداخلية الأمريكية، لتصبح أول شخص من السكان الأصليين يتولى هذا المنصب. 

وكتبت هالاند في تغريدة على تويتر: "شكرًا لمجلس الشيوخ الأمريكي على تصويتك بالتأكيد اليوم. لتعييني وزيرة للداخلية". 

وأضافت: "أتطلع إلى التعاون معكم جميعًا. أنا جاهزة للخدمة". 

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تأكيد تعيين ديب هالاند، وزيرة للداخلية الامريكية، لتصبح أول وزيرة من السكان الأصليين تتولى هذا المنصب. 

وجاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتعيين هالاند في هذا المنصب، كتعيين رمزي لدعم السكان الأصليين، الذين تعرضوا للعنف من قبل وزارة الداخلية خلال معظم أوقات التاريخ. 

وتعد وزارة الداخلية الأمريكية هي المسئولة عن إدارة الأراضي في البلاد وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والموارد الطبيعية، وكذلك العلاقات بين الحكومة والقبائل الأمريكية الأصلية. 

وجاء تصديق الشيوخ لتصبح هالاند في منصبها الجديد، ولتؤكد على حق الشعوب الأصلية في العيش بسلام. 
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