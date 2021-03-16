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توك شو

وزير المالية: زيادات الموظفين ستتراوح من 240 جنيها للدرجة الأقل و560 للأعلى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:03 ص
وزير المالية
وزير المالية
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توك شو
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل سيكون 2400 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن قيم الزيادة في الأجور تكون 240 جنيها للشريحة الأقل، وقد تصل لـ560 جنيها للشريحة الأعلى.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المعاشات بها زيادة 13% بحوالي 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها، موضحًا أن هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتأمينات.

وأوضح أن هناك دعما سيُقدم لقطاعات السياحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك تمويلا خاصا سيُقدم للصحة والمبادرات الصحية، كما أن هناك تمويل كبير للتعليم من خلال وضع مخصصات لتحسين التعليم واستمرار الخطة.
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