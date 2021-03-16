ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جيمس ميلنر يحتفل بفوز ليفربول على وولفرهامبتون

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:03 ص
جيمس ميلنر
جيمس ميلنر
Advertisements
مصطفى كرم

احتفل جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز قريبة على فريق وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء، في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر جيمس ميلنر عبر حسابة بإنستجرام مجموعة من الصورة له من المباراة وعلق عليها "3 نقاط كبيرة على الطريق ارسل اطيب التمنيات الي روي باتريسيو بالشفاء العاجل ".

وفاز فريق ليفربول على وولفرهامبتون بهدف نظيف، في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الوحيد  جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا بعد تلقيه تمريرة رائعة من ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 85، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وتعرض ريو باتريشو حارس مرمى ولفرهامبتون للإغماء في المباراة قبل نهايتها، وهو ما أثار الرعب في قلوب اللاعبين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 46 في المركز السادس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

محمد منير: كنت باخد 10 صاغ مصروف زمان وعندي 18 حفيدا.. فيديو

60 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات| تفاصيل

تأكيدا لـ صدى البلد .. ليلى أحمد زاهر تقدم "هزر فزر" بدلًا من هنا الزاهد

التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات.. فيديو

طارق حشيش يكشف حقيقة الحجز على أرصدة نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة