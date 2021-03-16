جيمس ميلنر يحتفل بفوز ليفربول على وولفرهامبتون

احتفل جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز قريبة على فريق وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء، في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر جيمس ميلنر عبر حسابة بإنستجرام مجموعة من الصورة له من المباراة وعلق عليها "3 نقاط كبيرة على الطريق ارسل اطيب التمنيات الي روي باتريسيو بالشفاء العاجل ".



وفاز فريق ليفربول على وولفرهامبتون بهدف نظيف، في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.



هدف ليفربول الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا بعد تلقيه تمريرة رائعة من ساديو ماني.



وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 85، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.



وتعرض ريو باتريشو حارس مرمى ولفرهامبتون للإغماء في المباراة قبل نهايتها، وهو ما أثار الرعب في قلوب اللاعبين.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 46 في المركز السادس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر