لويس فيجو يتحدث عن علاقته بمانويل جوزيه وشعبية الأهلي ومنتخب مصر

قال لويس فيجو، لاعب ريال مدريد السابق، إنه لا يزال يتذكر حين واجه فريق الأهلي في القاهرة قبل عدة سنوات، لافتًا الى أنها كانت منذ زمن طويل.





وقال فيجو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" مواجهة الأهلي كانت منذ وقت طويل أمام فريق يملك شعبية كبيرة في مصر ويدربه مدرب برتغالي وهذا شيء رائع انت تلعب في ستاد كبير ، المدرب البرتغالي مانويل جوزيه كان لي فرصة أن أبدا تاريخي الكروي معه وتدربت تحت قيادته ولديه معه ذكريات طيبة".





وأوضح، أن الوقت الحالي ليس لديه معلومات كافية عن الكرة في مصر، لكن مصر دائما منتخب كبير ويعرف أن كرة القدم المصرية مشهورة بالمهارات التي تصدرها كمحمد صلاح.



