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أستاذ اقتصاديات الصحة: أتوقع زيادة إصابات كورونا بمصر بعد ظهور الموجة الثالثة في الغرب.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، إننا الآن بصدد الانتهاء من الموجة الثانية من فيروس كورونا مؤكدا أن إصابات فيروس كورونا في تزايد خلال هذه الفترة بسبب التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي صمر " ، الإصابات التي تصدر في تقرير الصحة اليوم هي الإصابات التي توجه أصحابها إلى مستشفى عام، وأجروا مسحة؛ نتيجة أعراض أصابتهم بكورونا ، لافتا الى أن الأشخاص الآن يفضلون العزل المنزلي بسبب تفهمهم وضع الإصابات .

وأوضح عنان ، انه ستكون هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا؛ نتيجة احتمالية دخولنا في الموجة الثالثة، مؤكدا أن الموجة الثالثة ظهرت في العديد من الدول الغربية.
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