علي أبوجريشة يتراجع عن استقالته ويعقد جلسة مع لاعبي الإسماعيلي





وخلال جلسة جمعت رئيس النادي بـ علي ابوجريشه أكد له عدم التدخل في قرارات اللجنة الفنية وترك لها المجال للعمل بشكل حر دون اي ضغوطات .





وذهب علي ابو جريشه الي مقر إقامه فريق الاسماعيلي بالقاهرة قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري الممتاز





وعقد ابوجريشه جلسة مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم وطالبهم بالفوز في المباراة القادمة وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط .