ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي أبوجريشة يتراجع عن استقالته ويعقد جلسة مع لاعبي الإسماعيلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:09 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
Advertisements
عمرو الحلواني
تراجع علي ابوجريشه رئيس اللجنة الفنية بالاسماعيلي، عن الاستقالة من منصبه، بعد ضغوط كبيرة من المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي لاستمرار نجم الدراويش في منصبه . 

وخلال جلسة جمعت رئيس النادي بـ علي ابوجريشه أكد له عدم التدخل في قرارات اللجنة الفنية وترك لها المجال للعمل بشكل حر دون اي ضغوطات . 

وذهب علي ابو جريشه الي مقر إقامه فريق الاسماعيلي بالقاهرة قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري الممتاز 

وعقد ابوجريشه جلسة مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم وطالبهم بالفوز في المباراة القادمة وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عناصر جديدة في الإسماعيلي تشارك لأول مرة في البطولة العربية.. تعرف عليهم

وفد الإسماعيلي يزور الأهلي للحصول على خدمات مروان محسن ورامي ربيعة

الإسماعيلي: إعلان الصفقات والمدير الفني خلال ساعات

أبوجريشة والعمدة يؤازران الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز غدًا

قبل مواجهة بيراميدز .. رسالة عاجلة من اللجنة الفنية للاعبي الدراويش

من بينهم لاعب الأهلي .. الإسماعيلي يتعاقد مع 5 لاعبين

ترشيحاتنا

الزمالك والاتحاد يهزمان الجزيرة والأهلي في دوري السوبر لكرة السلة

ظهور جديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

مقربون: ميجان ستطلب الطلاق من الأمير هاري

محمد منير: كنت باخد 10 صاغ مصروف زمان وعندي 18 حفيدا.. فيديو

تضع مادة تشبه الدم على قدميها.. ضبط سيدة تنصب على المواطنين في المترو

تحذير خطير من الصحة الكويتية للمواطنين بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا

لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور