مدافع سموحة: وقعت للأهلي مرتين وانتقالي لم يكتمل

قال محمود عزت، مدافع نادي سموحة السكندري، إن الإصابات حرمته من الإنتقال للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية.





وأضاف محمود عزت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه قام بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي ولكن انتقاله لم يكتمل.





وتابع :" إصابتي الثانية بالصليبي كانت قضاء وقدر، دون الاحتكاك مع اى لاعب، وهذا ما عطل انتقالي للفارس الأحمر".





وأردف:" الزمالك حاول ضمي خلال فترة تواجد مرتضى منصور، في منصب رئيس القلعة البيضاء، ولكن الصفقة تعطلت ".





وشدد :" واجهت سوء حظ خلال تجربة احترافي مع ماديرا البرتغالي، وإدارة المقاولون العرب كانت تسعى لتسويقي خارجيا مثلما حدث مع النني ومحمد صلاح".