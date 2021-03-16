كارت ذكي.. خبير مروري يكشف ميزات جديدة لـ الملصق الإلكتروني للسيارات.. فيديو

قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، إن الملصق الإلكتروني، هو عبارة عن شريحة إلكترونية تتضمن معلومات عن صاحب السيارة، ومواصفاتها، ومن مميزاته؛ تخفيض قيمة المخالفات.





وأضاف مجدي الشاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر": " الملصق الإلكتروني يمكننا من خلاله تتبع السيارة في حالة سرقتها ومحاصرتها، ومنع عملية السرقة في اسرع وقت ممكن وبسهولة مطلقة ، وهذا سيحد من سرقة السيارات".



