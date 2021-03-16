حال اعتماد دواء كورونا المصري.. أستاذ بمعهد الكبد: سيطرح بالمجان

كشف الدكتور شريف عباس، أستاذ معهد الكبد بجامعة المنوفية، عن التجارب التي تم إجراؤها منذ شهر أكتوبر الماضي على أدوية "فيروس سي" في علاج فيروس كورونا، تم الانتهاء منها، والآن ينتظرون الاعتماد من قبل وزارة الصحة، مفيدا بأن شيرين عباس وشركة "فاركو" المسئولة عن التجارب وعدت بتوفير الدواء بالمجان للحكومة والمواطنين.





وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم إجراء التجارب على دواء كان يُستخدم لعلاج مُصابي فيروس سي، مشيرًا إلى أن نتائج الدواء إيجابية كبيرة وحسنت من حالة المصابين في اليوم الـ7، وتكلفة العلاج يصل لـ1300 جنيه، هذه التكلفة بسبب تجربته في مصر ، وأن هناك 5 مليون مواطن تم علاجهم بعلاج "فيروس سي" من قبل ولم يؤثر على حالاتهم، ولا توجد آثار جانبية حادة للاستخدام.





وأشار إلى أن التجربة على الدواء شملت الفئة العمرية من 18 عاما وحتى 80 عاما، مؤكدًا أنه سيتم إدراج الدواء في بروتوكول العلاج بعد نشرها في دورية عالمية معتمدة.