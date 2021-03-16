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رياضة

بعد 24 ساعة من تعيينه.. أشرف خضر يكشف أسباب اعتذاره عن العمل بالإسماعيلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:49 ص
أشرف خضر
أشرف خضر
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عبدالله هشام
قال أشرف خضر، المدرب العام السابق للنادى الإسماعيلى، إنه اعتذر عن الاستمرار فى منصبه، بعد 24 ساعة فقط من تعيينه.

وأضاف أشرف خضر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تلقيت اتصالا من إبراهيم عثمان، يبلغني بالانضمام للجهاز الفني للإسماعيلي، ولكن فوجئت بوجود أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعييني بالجهاز الفني للفريق".

وتابع :" اعتذرت عن قبول هذا المنصب؛ لأنني لا أريد زيادة أزمات الإسماعيلي، وأتمنى أن يساهم قراري في المساهمة في خروج الفريق من أزماته".
وأكد :"مباراة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش صعبة، والهزيمة بها تعقد الأمور أكثر للدراويش، وأى فريق يستطيع بسهولة الوصول لمرمى الإسماعيلي".

وأتم :"  الاسماعيلي من ناحية جودة اللاعبين على مستوى عالي، وأفضل من اندية كثيرة بالدوري، ولكننا عانينا من فترة اعداد ليست جيدة، وايضا سوء توفيق، ويجب تعيين مدرب يدير الفريق من داخل وخارج الملعب".
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