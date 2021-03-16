بعد 24 ساعة من تعيينه.. أشرف خضر يكشف أسباب اعتذاره عن العمل بالإسماعيلي

قال أشرف خضر، المدرب العام السابق للنادى الإسماعيلى، إنه اعتذر عن الاستمرار فى منصبه، بعد 24 ساعة فقط من تعيينه.





وأضاف أشرف خضر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تلقيت اتصالا من إبراهيم عثمان ، يبلغني بالانضمام للجهاز الفني للإسماعيلي، ولكن فوجئت بوجود أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تعييني بالجهاز الفني للفريق".





وتابع :" اعتذرت عن قبول هذا المنصب؛ لأنني لا أريد زيادة أزمات الإسماعيلي، وأتمنى أن يساهم قراري في المساهمة في خروج الفريق من أزماته".

وأكد :"مباراة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش صعبة، والهزيمة بها تعقد الأمور أكثر للدراويش، وأى فريق يستطيع بسهولة الوصول لمرمى الإسماعيلي".



