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تكنولوجيا

تشمل البيتكوين.. تقارير: الهند في طريقها لحظر جميع العملات المشفرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:03 ص
لهند فى طريقها لحظر
لهند فى طريقها لحظر جميع العملات المشفرة بما فيها بيتكوين
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ندى على
فى الوقت الذى تواصل فيه العملات المشفرة وخاصة عملة Bitcoin بيتكوين تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، ومع إنشاء السلطات الكندية أول صندوق تداول في البورصة لبيتكوين؛ كشفت تقارير أن الهند فى طريقها لحظر العملات المشفرة بما فيها بيتكوين . 

وصرح مسئول حكومى كبير فى الهند لوكالة رويترز بأن السلطات الهندية ستقترح قانونًا يحظر العملات المشفرة ، أو تغريم أي شخص يتداولها في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية ، في ضربة محتملة لملايين المستثمرين الذين يخططون للاستثمار فيها. 

وقال المصدر الذي لديه معرفة مباشرة بالخطة ، إن مشروع القانون ، وهو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة ، سوف يجرم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها. 

ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية والمشفرة  مثل البيتكوين أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية. 

وفقا لرويترز فإنه إذا أصبح الحظر قانونًا ، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسي يجعل الاحتفاظ بالعملات المشفرة غير قانوني،  وذلك على خلاف الصين ، التي حظرت التعدين والتجارة  فى العملات المشفرة ، ولكن لا تحظر حيازتها. 

وسجلت عملة البيتكوين ، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم ، مستوى قياسيًا قياسيًا مؤخرا بلغ 60 ألف دولار، وتضاعفت قيمتها تقريبًا هذا العام مع زيادة قبولها للمدفوعات بدعم من رجال أعمال بارزين مثل إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا. 
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