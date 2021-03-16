موعد أولى الرحلات الجوية بين أبو ظبي وتل أبيب

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" في الإمارات انطلاق أولى رحلاتها بين أبو ظبي وتل أبيب، يوم 6 أبريل المقبل، وذلك بواقع رحلتين اسبوعيا.





وكشفت الشركة قبل عدة أسابيع أنها ستبدأ رحلات يومية إلى تل أبيب في 28 مارس الجاري، حيث ستكون بمواعيد متزامنة مع رحلات أخرى.





ووقعت شركة الاتحاد للطيران، العام الماضي، وشركة العال للطيران في إسرائيل مذكرة تفاهم واسعة، وذلك للتعاون وإجراء رحلات متبادلة بينهما.



