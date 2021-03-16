صحة أسوان تضبط كميات من الشيشة وتحرر محاضر مخالفات خلال حملة ليلية.. شاهد

نظَّم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات بمدينة أسوان، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط كميات من الشيشة داخل عدد من المقاهي، وقد تم ضبط تلك الكميات، وتحرير محاضر للمخالفين .





أشرَفَ على الحملة كل من أحمد عبد القادر مراقب أول الأغذية بمركز أسوان ، وبمشاركة صالح فنجري رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان ، وشريف فكري رئيس حي شرق .





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وتأتي تلك الحملات فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومنع تقديم الشيشة بها ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".





كما يأتي تنفيذ ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين ، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي .