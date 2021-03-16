ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صحة أسوان تضبط كميات من الشيشة وتحرر محاضر مخالفات خلال حملة ليلية.. شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
نظَّم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات بمدينة أسوان، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط كميات من الشيشة داخل عدد من المقاهي، وقد تم ضبط تلك الكميات، وتحرير محاضر للمخالفين .

أشرَفَ على الحملة كل من أحمد عبد القادر مراقب أول الأغذية بمركز أسوان ، وبمشاركة صالح فنجري رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان ، وشريف فكري رئيس حي شرق .

وأقرأ أيضًا :

وتأتي تلك الحملات فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومنع تقديم الشيشة بها ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

كما يأتي تنفيذ ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين ، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي .
صحة أسوان تضبط كميات من الشيشة وتحرر محاضر مخالفات خلال حملة ليلية.. شاهد
صحة أسوان تضبط كميات من الشيشة وتحرر محاضر مخالفات خلال حملة ليلية.. شاهد
صحة أسوان تضبط كميات من الشيشة وتحرر محاضر مخالفات خلال حملة ليلية.. شاهد
صحة أسوان تضبط كميات من الشيشة وتحرر محاضر مخالفات خلال حملة ليلية.. شاهد
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا

لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور