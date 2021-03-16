لويس فيجو: محمد صلاح من أفضل اللاعبين فى العالم.. وريال مدريد تأثر برحيل رونالدو

قال لويس فيجو، لاعب ريال مدريد السابق، إن رحيل لاعب بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد أثر بالتأكيد على مستوى الفريق.





وأضاف فيجو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: " حين يغادر لاعب بحجم كريستيانو فريق كريال بالتاكيد الفريق يتأثر، لكن أي نادي لا يجب أن يعتمد على لاعب أو اثنين فقط ، كريستيانو رونالدو أضاف لريال مدريد وجعله أفضل ونفس الأمر ينطبق على أن نادي ريال مدريد اضاف الكثير أيضا لكريستيانو".





وتابع: " من وجهة نظري أن أفضل اللاعبين حاليا في العالم هم كريستيانو رونالدو وميسي ومعهم مودريتش و محمد صلاح جيد جدا و السنغالي ساديو ماني ولاعب باريس سان جيرمان مبابي و البرازيلي نيمار ومهاجم بروسيا دورتموند هالاند".





وأتم فيجو تصريحاته :" احب أن أشاهد بايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر سيتي يلعب كرة هجومية وسبورتنج لشبونة وانتر ميلان".