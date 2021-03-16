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وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.. ويكشف موعد ترقيات الموظفين.. معيط يرد على مشاكل سيستم أونلاين الضرائب ويكشف موعد حلها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:31 ص
وزير المالية
وزير المالية
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إبراهيم القادري
الدكتور محمد معيط وزير المالية : 








صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بالعديد من التصريحات خلال مداخلات هاتفية في برامج التوك شو المصرية اليوم بعدد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلي 2400 جنية بدلا من 2000 جنية .

قال محمد معيط وزير المالية ، إن أي موظف يستحق الترقية سيتم ترقيته يوم 30/6 وتم تخصيص مليار جنيه لذلك، مؤكدا أننا سننتقل إلي العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية السنة الجديدة وبالتالي قمنا بوضع حوافر للموظفين الذين سيتم نقلهم بقيمة واحد ونصف مليار جنيه.

وأضاف محمد معيط ، إنه سيتم صرف الزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنهاية يوليو المقبل، موضحا أن قيمة الزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه

وأوضح  وزير المالية، إنه سوف يتم إطلاق حركة الترقيات في شهر يوينو المقبل لجميع مستحقي الترقية. 

أكد الدكتور محمد معيط، أن هناك 6.6% حجم العجز المستهدف في الموازنة الجديدة، كما أن هناك استثمارات ذاتية ومن المشروعات من خلال 700 مليار جنيه ستزيد من أجل خلق فرص عمل.

وتابع وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة في مراحلها النهائية، وسيتم تسليمها للبرلمان في 31 مارس طبقًا للدستور، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مضيفًا أننا نستهدف تخفيض العجز بالموازنة وتحقيق فائض أولي، والاستمرار في حالة الانضباط المالي، مع تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.

واستكمل وزير المالية أن في هذا التوقيت من كل عام نقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة مع بداية العام الجديد، مؤكدا أن موازنة العام الجديد ستعمل علي تخفيض العجز وتحقيق عائد أولي.

ونوه محمد معيط ، إن هناك مشكلة في سيستم الأون لاين الخاص بالضرائب  لان هذا أول عام نعمل على ميكنة جميع الإجراءات الضريبية وهذا يسبب ضغط كبير علي السيستم.



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