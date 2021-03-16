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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. حقيقة مشاركة نيمار في الموسم السادس من لعبة فورتنايت.. وأول صور يتم التقاطها بكاميرا هاتف OnePlus 9 Pro

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:20 ص
خبار التكنولوجيا
خبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


كشفت تسريبات أن شركة HMD الفنلندية ستطلق هاتفها Nokia G10 من الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية نوكيا، رسميا، فى 8 أبريل القادم، حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 


كشفت تسريبات أول صور لكاميرا هاتف لهاتف OnePlus 9 Pro الذى سيتم إطلاقه ضمن هواتف OnePlus 9 حيث من المقرر أن يتم إطلاقها يوم 23 مارس المقبل، بالإضافة إلى صور جديدة للهاتف تعرض للمرة الأولى.


تعد لعبة ماين كرافت Minecraft من أكثر الألعاب شهرة وكذلك استخداما من قبل اللاعبين، وتم إصدارها فى مايو 2009  لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ثم تم إصدارها على هواتف أندرويد وآيفون فى ديسمبر 2016. 


ربما لا يدرك العديد من مشتري هواتف سامسونج Samsung أنه يمكن استخدام هواتفهم كجهاز كمبيوتر منزلي أو لاب توب بالإضافة إلى ربطها أيضا بالهواتف ، وذلك من خلال تطبيق تم إطلاقه وتطويره مؤخرًا بواسطة شركة كورية، وهو تطبيق Dex . 


ألمحت شركة Epic Games المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite إلى ظهور ومشاركة لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، كشخصية أساسية فى شخصيات الموسم السادس من اللعبة.  


أطلقت شركة شاومى الصينية، نسخة خاصة من هاتف Xiaomi Mi 11 والذى تم إطلاقه للمرة الأولى فى بداية شهر يناير الماضى، وتسمى النسخة الخاصة من الهاتف Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition حيث تأتى بتصميم لامع وماسي، مع عدد من التحسينات عن الهاتف الأصلى. 


 تحت شعار "ست الحبايب" تواصل واحدة من اكبر منصات التجارة الإلكترونية احتفالاتها بالمرأة المصرية من خلال عروض عيد الأم الذي يوافق 21 مارس الجاري.



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