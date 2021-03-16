أخبار التكنولوجيا.. حقيقة مشاركة نيمار في الموسم السادس من لعبة فورتنايت.. وأول صور يتم التقاطها بكاميرا هاتف OnePlus 9 Pro

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

كشفت تسريبات أن شركة HMD الفنلندية ستطلق هاتفها Nokia G10 من الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية نوكيا، رسميا، فى 8 أبريل القادم، حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

كشفت تسريبات أن شركة HMD الفنلندية ستطلق هاتفها Nokia G10 من الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية نوكيا، رسميا، فى 8 أبريل القادم، حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





كشفت تسريبات أول صور لكاميرا هاتف لهاتف OnePlus 9 Pro الذى سيتم إطلاقه ضمن هواتف OnePlus 9 حيث من المقرر أن يتم إطلاقها يوم 23 مارس المقبل، بالإضافة إلى صور جديدة للهاتف تعرض للمرة الأولى.





بأسهل الطرق.. كيفية تحميل لعبة Minecraft على هاتفك الأندرويد

تعد لعبة ماين كرافت Minecraft من أكثر الألعاب شهرة وكذلك استخداما من قبل اللاعبين، وتم إصدارها فى مايو 2009 لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ثم تم إصدارها على هواتف أندرويد وآيفون فى ديسمبر 2016.

لربط هواتف سامسونج بأجهزة الكمبيوتر.. تطبيق Dex يتيح ميزات بالجملة

ربما لا يدرك العديد من مشتري هواتف سامسونج Samsung أنه يمكن استخدام هواتفهم كجهاز كمبيوتر منزلي أو لاب توب بالإضافة إلى ربطها أيضا بالهواتف ، وذلك من خلال تطبيق تم إطلاقه وتطويره مؤخرًا بواسطة شركة كورية، وهو تطبيق Dex .

حقيقة مشاركة نيمار فى الموسم السادس من لعبة فورتنايت

ألمحت شركة Epic Games المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite إلى ظهور ومشاركة لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، كشخصية أساسية فى شخصيات الموسم السادس من اللعبة.

