دولة تحظر على الفتيات الغناء في الأماكن العامة

"الغناء ممنوع على الفتيات" قالت وزارة التعليم الأفغانية إنها تحقق في بيان صدر مؤخرًا عن مديرة التعليم في العاصمة كابول ، يحظر على الفتيات الأكبر من 12 عامًا الغناء في الأماكن العامة.





وانتقد الحظر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. شاركت الفتيات مقاطع لهن يغنين باستخدام هاشتاغ #IAmMySong، ففي ظل حكم طالبان ، حُرمت الفتيات من التعليم وتم حظر معظم الموسيقى.





ويحظر بيان كابول الفتيات البالغات من العمر 12 عامًا فما فوق من الغناء في المناسبات المدرسية ، كما منع الفتيات الأكبر سنًا من وجود مدرسين للموسيقى، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.





وتقول وزارة التعليم إنها لا تعكس موقفها، تقول إنها ستقيمها وقد تتخذ إجراءات تأديبية، وأثار الحظر ، الذي أُعلن عنه قبل عدة أيام ، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قال أدبيون وناشطون إنه خطوة إلى الوراء في الحقوق التعليمية.





قالت الكاتبة والشاعرة "شفيقة خبالواك" إحدى أشهر الكاتبات في البلاد، على تويتر:"سامحنا الله ، يمكن للبشر أن يكونوا قساة لدرجة أنهم يرون حتى طفلًا من منظور جنساني"، وقارنت النساء بالحياة في ظل حكم طالبان الذين أطيح بهم في عام 2001، عندما مُنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة وكان معظم الموسيقى ممنوعًا.





تتعرض الحكومة الأفغانية حاليًا لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان ، وعلى الرغم من أن العديد من النساء الأفغانيات يرغبن في إنهاء العنف ، إلا أنهن قلقات بشأن حقوقهن المستقبلية.