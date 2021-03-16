كورونا فيروس لعين.. ريهام سعيد تكشف الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على الحالة الصحية، للإعلامي وائل الإبراشي، معربة عن أملها في عودته إلى الشاشة قريبًا.





وقالت ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": "وائل الإبراشي وحشني واشتغلت معه في صغري، وكان معلم جيد جدًا، ومنحني فرصة كثيرة، ووقف بجانبي كثيرًا، وفى سنوات طويلة كنا الند بالند وفى منافسة شريفة وفى غاية الاحترام".





وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات، قائلة:" حياتي كلها أصبحت مرتبطة بالكمامات، وارتدائها.. كورونا فيروس لعين، ومالوش كبير، ويتسبب مشاكل كثيرة للبعض، ولكن بشكل مختلف".