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محافظات

فودة يتفقد محلات حي النور والطرق والممشى السياحي بهضبة ام السيد في شرم الشيخ

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:38 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ليلية، رافقه خلالها، اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، محلات "إشغالات" حي النور، وهي عبارة عن 14 محلًا تجاريًا تم تخصيصها بنظام الإشغال بقيمة مخفضة للمساهمة في توفير فرص العمل وخلق عائد للأسر بشرم الشيخ .
 
كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال الطرق والتخطيط واٌلإنارة بمنطقة هضبة ام السيد والممشى السياحي منها طريق شارع نادي الرياضات البحرية بطول 1.7 كيلو وعرض 30 متر الذي  تم الانتهاء من جميع الأعمال وأعمال التخطيط والتجميل وإنشاء رقعتي شطرنج ضخمة ومقاعد  وسيتم افتتاحه في العيد القومي للمحافظة .

أشار المحافظ ان الطريق وما به من اعمال التوسعة والتجميل وأعمال مشايات على الجانبين بالإضافة لأعمال الإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن، ومقاعد مضيئة ليلًا ورقعتي شطرنج ضمن المنطقة الترفيهية للمواطنين والزوار إضافة سياحية كبيرة وخصوصًا بمنطقة هضبة ام السيد الجاري تطويرها تطويرًا شاملًا، بالاضافة للمشي السياحي الذي يطل على البحر بطول 2 كيلو، وبه أعمال المشايات بطول 2 كيلو وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا وإضافة سياحية أخرى للمدينة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة موقع إنشاء معرض زهور الربيع و"ديارنا" للحرف والمنتجات اليدوية والتراثية الذي سيتم افتتاحه يوم السبت 20 مارس الجاري  بشرم الشيخ خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

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فودة يتفقد محلات حي النور والطرق والممشى السياحي بهضبة ام السيد في شرم الشيخ
فودة يتفقد محلات حي النور والطرق والممشى السياحي بهضبة ام السيد في شرم الشيخ
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