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رياضة

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:37 ص
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
فاز فريق ليفربول على ولفرهامبتون بهدف نظيف، في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الوحيد  جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا بعد تلقيه تمريرة رائعة من ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 85، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وتعرض ريو باتريشو حارس مرمى ولفرهامبتون للإغماء في المباراة قبل نهايتها، وهو ما أثار الرعب في قلوب اللاعبين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 46 في المركز السادس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء جدول الترتيب كالتالي : 
1- مانشستر سيتي : 71 نقطة 
2- مانشستر يونايتد :57 نقطة 
3- ليستر سيتي : 56 نقطة 
4- تشيلسي : 51 
5- ويست هام : 48 
6- ليفربول : 46 
7- ايفرتون : 46 
8- توتنهام : 45 
9- استون فيلا : 41 
10- ارسنال : 41 

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