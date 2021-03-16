ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

16 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:36 ص
الأبراج والفلك
الأبراج والفلك
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة كل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا حللت خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية اليوم وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 16 مارس فإن ذلك يعني أنك غامض وتعيش في داخلك. أنت أيضا ملهم ولديك طبيعة انسانية وتحتاج دائما للشعور بالاستقلالية. كما أنك تميل للتمرد في ردود أفعالك.


نصيحة:


في عام ٢٠٢١ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمةظً

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟