ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص وأهداف فوز ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:39 ص
ليفربول
ليفربول
Advertisements
عبدالله هشام
فاز فريق ليفربول على وولفرهامبتون بهدف نظيف، في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا بعد تلقيه تمريرة رائعة من ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 85، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتعرض ريو باتريشو حارس مرمى وولفرهامبتون للإغماء في المباراة قبل نهايتها، وهو ما أثار الرعب في قلوب اللاعبين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 46 في المركز السادس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

إيفرتون يفوز على ساوثهمبتون بهدف نظيف في البريميرليج

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على وولفرهامبتون

لا جديد يذكر.. ليفربول يخسر من فولهام بهدف في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتقدم على ولفرهامبتون بهدف جوتا

هدف ملغي لـ محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

وفاة الفنان عادل هاشم عن عمر يناهز 82 عاما

وزير المالية يكشف الحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين.. فيديو

إحنا كبيرنا ربنا .. أحمد العوضي يفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة