فشلت ووقعت ونجحت.. محمد منير: 42 سنة من الكفاح وأنا بصحة جيدة.. ووجودي في مصر يشعرني بأنني ملك وزعيم

المطرب محمد منير:





42 سنة من الكفاح.. ووقعت وفشلت ونجحت

لما وصلت محطة رمسيس زمان قلت "هبقى مطرب كبير ذو شأن".

أنا بصحة جيدة وربنا يزيل أزمة كورونا.

بحب وطني..ووجودي في مصر يشعرني بأنني ملك وزعيم.

مصر بالنسبة لي أحمد عدوية وعمرو دياب ومحمد منير.

كنت باخد 10 صاغ مصروف زمان وعندي 18 حفيدا.





حل المطرب الكبير محمد منير ضيفا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، وتحدث منير عن كواليس مشواره الفني، و كشف منير، تفاصيل مشواره الفني الطويل، وكيفية حفاظه على النجاح طوال السنوات الماضية.





وقال محمد منير، "42 سنة من الكفاح، وفي الـ 42 سنة وقفت ووقعت وقمت تاني، وفي أيام مرت عليا متضاربة بين النجاح والفشل، و لو لم أعش فترات فشل لن أشعر بطعم النجاح، وأنا شايف المستقبل في كل خطوة".





وتابع محمد منير "42 سنة في حياتي هو رقم كبير، ولكن لا يهمني الرقم وربنا يدينا العمر، وأنا والأيام اللي مرت أصحاب، ولم يكن بيني وبين العمر مشكلة، وأحب كل يوم يمر في حياتي"، مختتما "انا ابن لكل الشعب المصري بحاله".





ومن جانبها، قالت الفنانة إسعاد يونس "محمد منير صوت مصر الأسمر الجميل اللي الشعب المصري والعالم كله بيحبه، ومحمد منير نجم زار كل بلاد العالم، وله شهرة عظيمة بالداخل والخارج"





وقال محمد منير": "لما وصلت محطة رمسيس زمان قلت انا هبقى مطرب كبير ذو شأن في التمثيل والغناء"، مضيفا:" ابويا كان من كبار موظفي ديوان محافظة أسوان، وأبويا وأمي لم يحلموا برغبتي في الغناء وكان وصمة لاي حد إن ابنه يبقى مغني زمان".





وأكمل محمد منير: "اخواتي البنات يرعوني كثيرا حتى في فترة مرضي الأخيرة، ووجود اخواتي البنات معايا يعطيني معنى وكل فنانين مصر زاروني في الفترة الأخيرة ".





كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد فترة مرضه الأخيرة، قائلا : "أنا بصحة جيدة، الحمد لله أنا بخير، ونتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل، واتمنى من الله- سبحانه وتعالى- انتهاء أزمة كورونا، و لدي أصدقاء كُثُر في كل أنحاء العالم، ولا أستطيع زيارتهم أو مقابلتهم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا وهو ده حال الدنيا ".





وقال محمد منير: "انا بخير وانا حصان وانا قوي بجمهوري والناس اللي بتحب محمد منير، و كل من يحب محمد منير تعلم مني حب الوطن ورسالتي للأجيال الجديدة حب الوطن والشعب المصري الأصيل " مضيفا : "وجودي في مصر يشعرني أنني زعيم وملك وأحب أن ألمس تراب مصر ".





وأكد محمد منير،: "مصر بالنسبة لي هي سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد عبد المطلب وشفيق جلال، و مصر بالنسبة لي أحمد عدوية وعمرو دياب ومحمد منير وهذا هو ملخص حبي لبلدي مصر".





وتابع محمد منير: "زمان عبرت البحر المتوسط لدول أخرى كي يتعرف العالم على محمد منير المغني والمطرب القادم من مصر "، مضيفا:" كنت باخد 3 جنيه في الشهر مصروف، يعني 10 صاغ في اليوم، وزملائي في الكلية كانوا يحبوني وبعدما وصلت لـ سنة بكالوريوس فنون تطبيقية قعدت فيها 3 سنوات ".





واكمل محمد منير: "التحقت بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية بعد التخرج من الجامعة "، واستطرد منير قائلا:" ربينا أولادنا في العائلة على حب الوطن، وانا عندي 18 حفيدا، وبعضهم يدرس في أرقى الجامعات في كندا ".





كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، قائلا:" تعرفت عن أحمد منيب عن طريق شقيقي فاروق ".





وأضاف محمد منير:" أخويا فاروق عرفني على صديقه أحمد منيب ولقيت في احمد منيب طاقتي العظيمة لبداية مشواري الغنائي"، مضيفا:" اغاني احمد منيب مزيج بين مقام الكرد المقام الموسيقي المصري و الاغنية النوبية".





وأكمل محمد منير:" عن طريق شقيقي فاروق تعرفت على الراحل عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وعبد الرحيم منصور"، مضيفا :" الشاعر عبد الرحيم منصور كان شقي وجميل وكتب لي كلام اغاني كثيرة وهو من علمني الاختصار وكان مختلف ومتجدد وصاحب رؤية معاصرة جدا".





ولفت محمد منير:" مقدرش انسى صديق عمري الموسيقار هانى شنودة وفرقة المصريين، وعملنا شغل كتير مع بعض ".



