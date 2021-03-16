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رياضة

عزيمة مختلفة.. الزمالك يحتفل بعودة محمد عبد الشافي من الإصابة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:15 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

احتفل نادي الزمالك بعودة محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد شفائه من إصابته في الركبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة لـ محمد عبد عبد الشافي وعلقت عليها "عودة جديدة وعزيمة مختلفة ".

وخاض محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران ، السبت الماضي .

ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي بإشراف الدكتور عمرو مطراوي، أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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