قصة ولا في الخيال.. زوجة ثانية: خليته يطلقني عشان بحبه ومخربش عليه

كشفت سيدة، تفاصيل إصرارها على الطلاق "كزوجة ثانية" من زوجها، بسبب حبها له، وخوفًا من "خراب البيوت" بحسب قولها.





وقالت خلال حوارها ببرنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنها :"تعرفت عليه صدفة خلال العمل، وأخبر زوجته الأولى بالزواج، وبالفعل كنت زوجة ثانية، وأحببته، وكنت متأكده أنه لن يكون هناك أي ظلم، وخاصة من طريقة تعامله معي ، ومع الناس، وكنت راضية بالأمان.. خفت من كلام الناس عن الزوجة الثانية، ولكن ركزت على حياتنا".





وأشارت إلى أن علاقتهما استمرت لـ 6 سنوات، وكل واحدة لها يوم، مستطردة:" صممت على الطلاق، حتى ارفع الحمل عنه.. واريحه أن مفيش زوجه ثانية".





وتابعت: "ظللنا 6 سنوات، وأنجبنا طفلًا، ولكن زوجى واجه ضغوطا كثيرة، بسبب زواجه مني، حتى أخذت قرار الطلاق، .. أنا الكفة الأقل.. لدي طفل واحد.. في حين الزوجة الأولى لديها 3 أولاد".