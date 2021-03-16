ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قصة ولا في الخيال.. زوجة ثانية: خليته يطلقني عشان بحبه ومخربش عليه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشفت سيدة، تفاصيل إصرارها على الطلاق "كزوجة ثانية" من زوجها، بسبب حبها له، وخوفًا من "خراب البيوت" بحسب قولها.

وقالت خلال حوارها ببرنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنها :"تعرفت عليه صدفة خلال العمل، وأخبر زوجته الأولى بالزواج، وبالفعل كنت زوجة ثانية، وأحببته، وكنت متأكده أنه لن يكون هناك أي ظلم، وخاصة من طريقة تعامله معي ، ومع الناس، وكنت راضية بالأمان.. خفت من كلام الناس عن الزوجة الثانية، ولكن ركزت على حياتنا".

وأشارت إلى أن علاقتهما استمرت  لـ 6 سنوات، وكل واحدة لها يوم، مستطردة:" صممت على الطلاق، حتى ارفع الحمل عنه.. واريحه أن مفيش زوجه ثانية".

وتابعت: "ظللنا  6 سنوات، وأنجبنا طفلًا، ولكن زوجى واجه ضغوطا كثيرة، بسبب زواجه مني، حتى أخذت قرار الطلاق، .. أنا الكفة الأقل.. لدي طفل واحد.. في حين الزوجة الأولى لديها  3 أولاد".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سيدة ترغب في إجهاض جنينها بسبب طلب غريب من زوجها

تبدل من الحنية إلى القسوة.. إيناس مكي تكشف تفاصيل زواجها وانفصالها في 6 أشهر.. فيديو

اوعى تتطلقى وسامحى.. ريهام سعيد توجه نصائح للسيدات المتزوجات

اتجوزنا عن حب 6 سنين.. صاحبة حفلة الطلاق تكشف لأول مرة التفاصيل الصادمة وراء قرارها

ترشيحاتنا

احذر.. خطوة كارثية ترتكبها الأمهات في ملابس الأطفال

تضع مادة تشبه الدم على قدميها.. ضبط سيدة تنصب على المواطنين في المترو

شوبير يعلق على هدف ميسي في شباك هويسكا بالدوري الإسباني

مقربون: ميجان ستطلب الطلاق من الأمير هاري

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

أول رد من أنقرة على أنباء إغلاق المدارس التركية في السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟