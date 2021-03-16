روض التيك توك لنشر الإنشاد الديني.. صوت ملائكي من كفر الشيخ ينشر الأدعية والقرآن عبر التطبيق الأشهر.. فيديو وصور

حباه الله صوتًا مميزًا في الإنشاد الديني، جعله يلفت الأنظار نحوه، فيحظى المنشد الشاب، وليد هاني، ابن قرية إبشان بمحافظة كفر الشيخ، بدعم أسرته وتشجيعهم له لمواصلة الإبداع والتألق في الإنشاد الديني ليحقق حلمه ويكون واحدًا من أبرز المنشدين في مصر والعالم الإسلامي.









يقول المنشد الشاب وليد هاني لـ"صدى البلد": "الحمد لله أسعى منذ طفولتي إني أبقى حاجة كويسة وحاجة مشرفة تفيد المجتمع.. حبيت جدًا فكرة الفيديوهات وإني أصور فيديوهات على منصة يوتيوب، ومع الوقت بدأت على تيك توك وقبل ما أبدأ نويت إني اعمل حاجة تكون فعلًا مشرفة ليّ ولأهلي".









وأضاف: "من طفولتي وأنا أقرأ القرآن وبحفظه كمان لأني أزهري، عشان كدا قررت أن محتويا علي تيك توك يبقي قرآن وكمان إنشاد ديني، مسيرتي في الإنشاد متوقفتش عند الإذاعة والمسابقات بس، لا حبيت أدعم موهبتي اللي ربنا اعطاهالي كمان بدراسة وتعلم المقامات".









وتابع: "اخترت أفضل مكان اتعلم فيه مقامات ألا وهو مدرسة الشيخ محمود التهامي، اللي حقيقي اتعلمت منه كتير جدا، بحكم خبرته وكونه نقيب المنشدين والمبتهلين بجمهورية مصر العربية، الحمد لله قدمت في اختبار القبول وانضميت للدفعة الحادية عشر، من نقابة الإنشاد في القاهرة ، وبقيت بتعلم المقامات على يد الشيخ محمود التهامي نفسه والشيخ طه الإسكندراني والمايسترو مصطفى النجدي، خبير المقامات الصوتية والموسيقى العربية".









واستكمل حديثه قائلًا: "إن شاء الله سيتم اعتمادي رسميا كمنشد معتمد من نقابة الإنشاد في القاهرة بعد شهر من الآن إن شاء الله"، مضيفًا: "وطبعا لأني معروف بشغفي والسعي ورا حلمي حبيت جدا فكرة الفيديوهات ومنصات السوشيال ميديا اللي بدأت عليها من أكثر من سنتين".









وتابع: "للصراحة أكيد تعبت جدًا بحيث أعرف أجمع أكبر عدد متابعين، وفي نفس الوقت أحاول أطلع فيديوهات من بيتي المتواضع بشكل يليق بجمهور بيتابعني ومع الوقت الحمد لله بدأت علي تيك توك".









واستطرد: "القصة بدأت من تالت فيديو نزلته ليّ علي تيك توك واللي عمل ضجة كبيرة جدًا ونال إعجاب كتير جدًا من الصفحات والبيدجات اللي نزلته علي صفحاتهم الرسمية وحقق إجمالي مشاهدات أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة على تيك توك".









وقال المنشد الشاب وليد هاني: "قدرت بفضل الله وحده إني أحقق 100 الف متابع علي تيك توك في 10 أيام فقط والفضل أولا لله وحده ثم بفضل دعوات أمي"، مضيفًا: "ودلوقتي حسابي الرسمي في تيك توك محقق 300 ألف متابع والهاشتاج الخاص بي محقق مشاهدات تقدر بـ 11 مليون مشاهدة".