الآثار: معرض أسرار مصر الغارقة ترويج كبير لحضارتنا

قال خليفة محمد معاون الأمين العام للمعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار، إن معرض أسرار مصر الغارقة، هو ترويج كبير للحضارة المصرية.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج"من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الإثنين،: "نسبة الزائرين لمعرض أسرار مصر الغارقة، كانت غير مسبوقة".





ولفت الأمين العام للمعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هناك ملايين الزائرين لمعرض أسرار مصر الغارقة، مؤكدا أنه سيساعد بشكل كبير في جذب السياحة والمساعدة على نهضتها خاصة في ظل ظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا الذي أثر على السياحة بشكل كبير.