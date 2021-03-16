حقيقة وجود خطأ في منهج التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن كتب التربية الدينية يتم مراجعتها من الأزهر الشريف والكنيسة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" وزارة التربية والتعليم نفت وجود خطأ في منهج التربية الدينية بالصف الخامس الابتدائي





وأضاف أن الأزهر الشريف يراجع كل الآيات القرآنية في المناهج التعليمية، لذلك لا توجد نسبة خطأ في أي من النصوص القرآنية أو المناهج الدينية كما تم تداوله.





وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن الآيات القرآنية في المناهج التعليمية يتم تصويرها من المصحف.