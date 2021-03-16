ميسي يحتفل بتحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب شارك بقميص برشلونة عبر التاريخ

احتفل ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة على كونه أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ.







ونشر ميسي عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له وعلق عليها قائلا "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من الألعاب التي لعبتها بقميص هذا للنادي شكرا لكل زملائي بالفريق وعائلتي وأصدقائي ".



وفاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.





أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ، بالتساوي مع تشافي هيرنانديز.





ميسي رفع رصيده من المباريات مع برشلونة لـ 767 مباراة، بمشاركته اليوم أمام هويسكا متساويًا مع الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز.





وسجل ميسي هدف فريقه الأول في شباك هويسكا، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 20 في الدوري الإسباني هذا الموسم.





هدف ميسي جعله يحقق رقما قياسيا آخر، هو كونه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى لمدة 13 موسما متتاليا.





وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري