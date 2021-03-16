احذر.. خطوة كارثية ترتكبها الأمهات في ملابس الأطفال

نريد جميعًا الأفضل لأطفالنا، وعندما يكون لديك طفل جديد، فهناك الكثير من المعلومات التي يجب أخذها في الحسبان، فبعض الأشياء اليومية التي قد تقوم بها تلقائيًا، يمكن أن تشكل خطورة على طفلك .





ومن بين الأمور التي يجب معرفتها كي لا تشكل خطورة على صحة طفلك، هو الابتعاد عن استخدام منعم الأقمشة على ملابسهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وأوضح الخبير في الملابس، "ديان ديميتروف" الرئيس التنفيذي لشركة Laundryheap ، أن منعم الملابس يتسبب أحيانًا في تهيج بشرة طفلك الحساسة، ولكن الأهم من ذلك ، أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من مقاومة ملابس الأطفال ، للحساسية.





وأضاف أنه عادة ما يتم التعامل مع ملابس الأطفال بمواد كيميائية مقاومة للحساسية لأسباب تتعلق بالسلامة، وهذا يعني أن استخدام منعم الأقمشة على الملابس المقاومة للحساسية يمكن أن يقلل من فعاليتها؛ لذلك إذا لامست الملابس مستويات عالية من الحرارة أو اللهب ، فقد تكون أكثر عرضة للاشتعال، لهذا السبب ، تجنب استخدام منعم الأقمشة على ملابس الرضع والأطفال وملابس النوم ، أو الأقمشة مثل القطيفة أو الشنيل أو قماش تيري أو الصوف أو أي ملابس مصنفة على أنها مقاومة للهب.





وإذا كنت تغسل ملابس تمت معالجتها بمواد كيميائية مقاومة للهب، ولكنك تريد الاحتفاظ بالنعومة؛ فيمكنك اتباع هذه الخطوات بدلًا من استخدام منعم الملابس:





أولًا ، من الأفضل استخدام إعداد دقيق أو صوف في الغسالة لأن إعداد الدوران أقل قوة ولن يجف ملابسك تمامًا ، مما يعني أنك لن ينتهي بك الأمر بمواد خدش!





ثانيا: اغسل الملابس على درجة حرارة معتدلة بمنظف معتدل غير بيولوجي، وتعمل المواد غير الحيوية بشكل جيد في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 20 درجة ، لذا فهي مثالية للغسيل البارد، وجفف ملابسك بشكل طبيعي ، وتجنب استخدام المجفف ، ويجب أن يكون لديك ملابس ناعمة وجميلة دون الحاجة إلى منتجات إضافية.





ثالثا: لا تغسل ملابسك المقاومة للهب أبدًا في درجات حرارة عالية ، 50 درجة أو أكثر تكون شديدة السخونة، وتجنب نقع الملابس لأن ذلك قد يتسبب في تحلل المواد الكيميائية المقاومة للهب، ولا تستخدم المبيض أبدًا على الملابس المقاومة للهب لأن هذا سيؤدي أيضًا إلى تحلل المواد الكيميائية المقاومة للهب.





وكشف قانون الأقمشة القابلة للاشتعال لعام 1953 أن منعم الأقمشة يمكن أن يقلل من مقاومة اللهب للمنسوجات بسبب تراكم المواد الكيميائية الموجودة.