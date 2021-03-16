تحذير خطير من الصحة الكويتية للمواطنين بسبب كورونا

طالبت وزارة الصحة الكويتية، من المواطنين، التعاون مع الحكومة؛ من أجل منع تفاقم وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت، وخاصة التجمعات النهارية.





وقال مصدر في الصحة الكويتي وفق ما نقلته "القبس" الكويتية إن هذه التجمعات تساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.





وأضاف المصدر أن تحويل التجمعات من مسائية الى نهارية قد يفاقم من حجم الوضع الوبائي المحلي، خاصة مع ارتفاع نسب الاصابة ودخول المرضى للعناية ووصولها الى 209 مريض.





وعن تراجع معدلات الاصابة اليومية نسبيا، اوضحت المصادر ان انخفاض الاصابات ليوم او يومين لا يعتبر مقياسا لتراجع حدة انتشار الفيروس او تحسن الوضع الوبائي.



