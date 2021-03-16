نفسى أتحرك.. مسن يناشد المسئولين لتوفير كرسي متحرك كهربائي لمساعدته على الحركة

ناشد المواطن صبحى على محمد ، البالغ من العمر 60 عامًا ، والمقيم قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية ، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فى رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، المسئولين وفاعلي الخير مساعدته؛ وذلك بتوفير كرسي كهربائي لصعود الدرج والنزول، بحكم عدم استطاعته المشي بسبب إجراء عملية بمفصل الركبه فى القدمين أقعدته عن الحركة وتسببت له في شلل نصفي.





ويقول فى رسالته : انا مليش حد فى الدنيا ، معنديش اولاد و زوجتى توفاها الله فهى كانت من تساعدنى على الحركة لكنى الأن أصبحت وحيد لاحد يراعينى ويمر عليا شهور وانا اجلس فى المنزل بدون ان انزل الى الشارع لعدم قدرتى على الحركة .





وأضاف: لم يعد حيلتى شيء حتى عفش البيت، عايش على 350جنيه تضامن اجتماعى وعلى عطف بعض الأشخاص من أهل القرية وأنا كل اللى محتاجه كرسى كهربائى حديث يتحمل الطرق الوعرة كى اخرج للمجتمع و يساعده نوعا ما على الحركة .





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01004707098





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