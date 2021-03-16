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بين الناس

نفسى أتحرك.. مسن يناشد المسئولين لتوفير كرسي متحرك كهربائي لمساعدته على الحركة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:48 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن صبحى على محمد ، البالغ من العمر 60 عامًا ، والمقيم قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية ، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فى رسالة  لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، المسئولين وفاعلي الخير مساعدته؛ وذلك بتوفير كرسي كهربائي لصعود الدرج والنزول، بحكم عدم استطاعته المشي بسبب إجراء عملية بمفصل الركبه فى القدمين  أقعدته عن الحركة وتسببت له في شلل نصفي.

ويقول فى رسالته : انا مليش حد فى الدنيا ، معنديش اولاد و زوجتى توفاها الله فهى كانت من تساعدنى على الحركة لكنى الأن أصبحت وحيد لاحد يراعينى ويمر عليا شهور وانا اجلس فى المنزل بدون ان انزل الى الشارع لعدم قدرتى على الحركة .

وأضاف: لم يعد حيلتى شيء حتى عفش البيت، عايش على 350جنيه تضامن اجتماعى وعلى عطف بعض الأشخاص من أهل القرية وأنا كل اللى محتاجه كرسى كهربائى حديث يتحمل الطرق الوعرة كى اخرج للمجتمع و يساعده نوعا ما على الحركة .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01004707098

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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