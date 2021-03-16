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توك شو

عضو الفريق البحثي لـ أسترازينيكا: الآثار الجانبية له حدثت مع لقاحات أخرى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:31 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور احمد سالمان  عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة أكسفورد، حقيقة الاتهامات الموجهة للقاح  استرازينيكا، بشأن تسببه في جلطات.

وأوضح سالمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" وقف بعض الدول للقاح استرازينيكا إجراء روتيني، مشيرا إلي ان  الآثار الجانبية للقاح استرازينيكا حدثت في لقاحات أخرى.

وأشار إلى أن هناك 12 مليون شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح حتى الآن، موضحا أنه يجري حاليًا تحريات من قبل الجهات الرقابية للوقوف على هذه الاتهامات والرد عليها بالأدلة والدراسات العلمية، ردا على تعليق كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك العمل بلقاح استرازينيكا بعد الاتهامات التي وجهت للقاح بتسببه في حدوث التجلطات.
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