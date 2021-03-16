أرنولد يحتفل بفوز ليفربول على وولفرهامبتون

احتفل ترنت ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على ولفرهامبتون بهدف مقابل لاشيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر ارنولد عبر حسابة بتويتر صورة له من المباراة وعلق عليها " فوز كبير امل ان يكون روي باتريشيو على ما يرام ".



وفاز فريق ليفربول على ولفرهامبتون بهدف نظيف، في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.



هدف ليفربول الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا بعد تلقيه تمريرة رائعة من ساديو ماني.



وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 85، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.



وتعرض ريو باتريشو حارس مرمى ولفرهامبتون للإغماء في المباراة قبل نهايتها، وهو ما أثار الرعب في قلوب اللاعبين.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 46 في المركز السادس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر