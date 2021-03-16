ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:10 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من العراق خلال الأيام المقبلة. 

وأكد الكاظمي استقلال العراق، وعدم السكون عن أي تدخل خارجي في شؤونه

فيما حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، من جر البلاد إلى حرب أهلية، وذلك عقب القصف الذي تتعرض له البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. 


وأشار إلى أنه اتفق مع الجانب الأمريكي على الإبقاء على عناصر من القوات الأمريكية في العراق بهدف التعاون في بعض المجالات. 

وجدد تأكيده، عدم لعب العراق أي دور في الصراعات الدولية والإقليمية خلال الفترة المقبلة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء العراق: انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد خلال أيام

وزير الدفاع العراقي: لن نسمح بحرب أهلية

رئيس حكومة كردستان: البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق

رئيس وزراء العراق: لسنا ملعبا للآخرين ونرفض تحويل بلادنا لساحة صراع

قد تدفع البلاد لحرب أهلية.. موقع أمريكي : الميليشيات الموالية لإيران الخطر الأكبر على مستقبل العراق

العراق..زعيم شيعي: واشنطن جندت القيادات الأمنية كعملاء بعلم الكاظمي

ترشيحاتنا

دولة تحظر على الفتيات الغناء في الأماكن العامة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب.. شاهد

مش هكون ديكتاتور.. مدحت العدل: هذا أول قرار سأتخذه إذا أصبحت رئيسا للزمالك

أول رد من أنقرة على أنباء إغلاق المدارس التركية في السعودية

محامية: قانون الأحوال الشخصية الجديد كارثي على الأسرة والمجتمع

تسبب في أزمة لـ حسين رياض على المسرح.. معلومات لا تعرفها عن عادل هاشم بعد وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة