موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من العراق خلال الأيام المقبلة.





وأكد الكاظمي استقلال العراق، وعدم السكون عن أي تدخل خارجي في شؤونه .





فيما حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، من جر البلاد إلى حرب أهلية، وذلك عقب القصف الذي تتعرض له البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.









وأشار إلى أنه اتفق مع الجانب الأمريكي على الإبقاء على عناصر من القوات الأمريكية في العراق بهدف التعاون في بعض المجالات.





وجدد تأكيده، عدم لعب العراق أي دور في الصراعات الدولية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.



