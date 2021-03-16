سميحة أيوب : دوري في "الطاووس" يرمز لمصر القديمة

تواصل الفنانة سميحة أيوب تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل الطاووس المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويشاركها فى البطولة الفنان السورى جمال سليمان .





وأكدت "أيوب " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها وافقت على العمل بسبب الرسالة التي يقدمها للمشاهد ، خاصة وأن دورها يرمز لـ"مصر القديمة " التى تعبر عن الوحدة الوطنية .





ومن ناحية اخرى كشف سميحة أيوب تعاقدها على مسلسل "إجازة مفتوحة " وتدور أحداثه حول حال الأسرة المصرية، من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث.





مسلسل "اجازة مفتوحة"، ينتمى لنوعية الاعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي، ومن المقرر عرضه بعد رمضان المقبل.