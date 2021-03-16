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أخبار العالم

ظهور جديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:01 ص
ظهور جديد لترامب
ظهور جديد لترامب
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شريف سيد
ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جديد، وهذه المرة خلال فعالية للحملة الانتخابية الخاصة بالمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز. 

وكتبت ساندرز، في تغريدة على "تويتر": "عطلة نهاية أسبوع رائعة على مسار الحملة الانتخابية، حيث ظهر الرئيس ترامب بشكل مفاجئ في إحدى فعالياتي". 

وأعلنت ساندرز ، وهي جمهورية، في وقت سابق من هذا العام، أنها تعتزم الترشح لمنصب حاكم أركنساس، وهو المنصب الذي شغله والدها في أواخر التسعينيات، وأوائل القرن الحادي والعشرين.

وروَّجت "ساندرز" في ذلك الوقت، لما وصفته بإنجازات ترامب التاريخية، خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، في إعلان حملتها، كما دعم ترامب ساندرز في الفوز بهذا المقعد. 
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