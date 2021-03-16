ظهور جديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جديد، وهذه المرة خلال فعالية للحملة الانتخابية الخاصة بالمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز.





وكتبت ساندرز ، في تغريدة على "تويتر": "عطلة نهاية أسبوع رائعة على مسار الحملة الانتخابية، حيث ظهر الرئيس ترامب بشكل مفاجئ في إحدى فعالياتي".





وأعلنت ساندرز ، وهي جمهورية، في وقت سابق من هذا العام، أنها تعتزم الترشح لمنصب حاكم أركنساس، وهو المنصب الذي شغله والدها في أواخر التسعينيات ، وأوائل القرن الحادي والعشرين.



