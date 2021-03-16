محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام وولفرهامبتون

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد تالق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أمام فريق وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الحمدلله فوز مهم جدا لليفر الف مبروك عملت الي عليك يا صلاح فى ظل انانية ماني معاك اليوم الحمدلله الجاي افضل يا بطل " و " ‏ياريت ياصلاح تشوف الك واجهه ثانيه... الفريق الي معاك مو متعاون ابدا والكل غيران من نجاحك .. اذا تريد تحقق احلامك ارجوك ابتعد عن الليفر وابحث عن محطه اخرى وشد الرحال. احنا معاك وين متكون ان شاء الله ‎#محمد_صلاح".

وقال آخرون "‏لعلك لاحظت أن مفتاح خطورة ‎#ليفربول على المرمى هو التمرير لابننا ‎#محمد_صلاح خاصة لو تمرير متقن و أنه رغم الضغوط النفسية التي تعرض لها صلاح في الفترة الأخيرة و رغم حالة العناد الواضحة عند ‎#مانيه و ربما ملامح حزبية بغيضة داخل الفريق الواحد إلا أن هذه الحقيقة لم تتغير...! " و "‏بعد الصحافة الإنجليزية وحديث مايكل أوين.. جماهير ليفربول تصب جام غضبها على ساديو ماني بعد إهدار فرصة الحصول على ركلة جزاء ليحرم محمد صلاح من التهديف.!!