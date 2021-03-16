ميسي يتصدر تويتر بعد هدف عالمي في شباك هويسكا

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #ميسي بعد تألق ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة في مباراة أمس، وإحرازه هدف في شباك فريق هويسكا بالدوري الإسباني الممتاز

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





"‏حاول الإعلام يصنع منافسين لميسي لكن الحقيقة المرّة للكل أن لا أحد وصل لنفس مستوى ميسي أو حتى اقترب منه .. التكامل الكروي = ميسي".

"‏ميسي في سنه ٢٠٢١ شيء خارق مستوى رهيب يسجل أهداف ويصنع أهداف ويصنع فرص كالعاده وحتى في الملعب نشيط ويقاتل طوال المباراة في كل سنه ميسي يبرز ويتألق ولكن من بداية هالسنه إزداد تألقه عن آخر كم سنه إستمرار ميسي على هذا الرتم يصب في صالح كره القدم كلها ".

وفاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.

وأصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ، بالتساوي مع تشافي هيرنانديز.

ميسي رفع رصيده من المباريات مع برشلونة لـ 767 مباراة، بمشاركته اليوم أمام هويسكا متساويًا مع الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز.

وسجل ميسي هدف فريقه الأول في شباك هويسكا، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 20 في الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدف ميسي جعله يحقق رقما قياسيا آخر، هو كونه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى لمدة 13 موسما متتاليا.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.