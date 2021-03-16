عليه جمل مش طبيعية.. مي كساب توجه رسالة لـ مصطفى الأغا

وجهة الفنانة مي كساب رسالة للإعلامي السوري مصطفى الأغا بسبب فيديوهاته المحفزة للآخرين.



‏وكتبت مي كساب غبر تويتر "يا جماعه ‎#مصطفى_الآغا ده عليه جمل مش طبيعية، من القلب للقلب، بصراحه دكتور مشاعر فياضه، وطريقة إلقائه صادقة جدا، بقالي كتير بأشوفله فيديوهات بتأثر فيَّا جدا".

يذكر أن الفنانة مي كساب ، أعلنت عن تصوير جزء ثالث من مسلسل اللعبة ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على «إنستجرام» يجمعها بميرنا جميل، وكتبت قائلة: «إنتو كمان هتوحشونا تعليقاتكم وكلامكم الحلو كان أحلي نعمه من رب العالمين ربنا يديم حبكم لينا وإستنونا في اللعبة ٣ بإذن الله».

المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني، ورانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال.



تدور أحداثه حول الصديقان مازو ووسيم، فبعدما تمكنا من التوصل إلى شخصية سمير والتخلص منه، تلقى الإثنان أجهزة اتصال جديدة، ما يعني أن التحدي لم ينته بعد، بل ما يزال مستمرًا، من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

