أحمد كريمة عن تحريمه استخدام تطبيق إحياء صور الموتى: المتوفى لم يأذن بذلك

فنَّدَ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أسباب تحريم تحريك صور الموتى.





واضاف كريمة خلال برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، : "تحريك صور الموتى محرم شرعًا، لأنه يؤدي إلى مفاسد، ومن المعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".





وأوضح كريمة، أن الميت لا يجب أن نتناوله بالسوء لأنه لا يملك الدفاع على نفسه، متابعًا: "تحريك صور الموتى يعد انتهاك لحرمة الموتى بشكل عام".



